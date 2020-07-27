مصر.. نقل توابيت فرعونية استعدادا لاستقبال مومياوات ملكية (صور)

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 17 تابوتا ملكيا لتجهيزها للعرض استعدادا لاستقبال المومياوات الملكية القادمة من المتحف المصري بالتحرير، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضحت منال الغنام، مديرة الترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، أن عملية نقل التوابيت تمت وسط إجراءات أمنيه من قبل شرطة السياحة والآثار وتحت إشراف مسؤولي متحف الحضارة، مشيرة إلى أن التوابيت في حالة جيدة من الحفظ وأنه قبل عملية التغليف والنقل تمت معاينتها وعمل تقرير حالة مفصل لكل تابوت على حدة.

RT

وأشرف فريق الترميم على أعمال التنظيف والترميم الأولي للتوابيت قبل التغليف، فيما تمت عملية التغليف والنقل طبقا للمعايير العلمية المتبعة في تغليف ونقل الآثار.

وأضافت الغنام أن جميع التوابيت تخضع الآن إلى أعمال الترميم من قبل فريق عمل متخصص في معمل الترميم بالمتحف لتقويتها وتثبيت بعض القشور بها، لكي تكون جاهزة للعرض واستقبال المومياوات الملكية.

RT

يذكر أن عملية نقل المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ستتم وسط موكب ملكي مهيب خلال الأسابيع المقبلة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT