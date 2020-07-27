رئيس جمعية "صباح الأحمد" بالكويت: المصريون بالكويت أشقاؤنا ولا نقبل أن يمسهم أحد بسوء

أكد رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت، ناصر العتيبي، أنه "لن يقبل أبدا" بإهانة أي مصري أو سوري أو عربي في بلاده.

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وقال العتيبي في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، إن خطاب الكراهية الذي حدث بعد واقعة الزميل وليد صلاح المصري الذي جرى الاعتداء عليه لا يمثل الشعبين المصري والكويتي.

وأضاف أن وليد صلاح شخص خلوق وهو زميل وأخ ونعتبره منا وفينا، مشددا على أنه لن يسكت على إهانته.

وتابع قائلا: "لا نرضى ذلك على مصري أو عربي.. أنا أزور مصر ويتم استقبالي بشكل ممتاز من كل الناس هناك".

وأردف قائلا إن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي لكن جرى تقديم البلاغ يوم الأحد.

المصدر: موقع "المصريون"