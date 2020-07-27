مستشار السيسي لشؤون الصحة: نتمنى أن تتم السيطرة الكاملة على فيروس كورونا قريبا

عبر محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، عن أمله في أن يتم في المستقبل القريب السيطرة الكاملة على فيروس كورونا المستجد في مصر.

وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الاثنين، على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كل أساليب الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنه حتى في حال أصبح فيروس كورونا كالإنفلونزا، فإنه لابد من التعامل معه بحرص حتى لا يتفاقم الأمر إلى مضاعفات ضارة بالجهاز التنفسي.

وأفاد بأنه في بعض الأحيان تحدث موجة أخرى من بعض الأوبئة، لافتا إلى أن فيروس كورونا ما زال في حدته وشدته من حيث الانتشار عالميا.

وتابع قائلا: "لم تحدث في أي لحظة مشكلة في أجهزة التنفس الصناعي في مصر"، مضيفا أن الدولة لجأت للعزل المنزلي بعد تزايد حالات الإصابة.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية