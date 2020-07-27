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الوضع الوبائي في ليبيا.. رقم قياسي جديد

أخبار العالم العربي

الوضع الوبائي في ليبيا.. رقم قياسي جديد
Reuters IZ/RR/bka
تدابير احترازية ضد كورونا في ليبيا
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أعلنت السلطات الصحية الليبية، اليوم الاثنين، تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي العدوى.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الإصابات الجديدة سجلت في مدن طرابلس والسواني وزليتن ومصراتة والزاوية والجفرة وجنزور وسبها.

كما سجل المركز 4 وفيات جديدة بالفيروس في الجفرة وسبها.

وبلغ إجمالي المصابين في ليبيا 2827 حالة، منها 2186 حالة لا تزال نشطة، و577 تماثلوا للشفاء، و64 حالة وفاة.

المصدر: RT

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