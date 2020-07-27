الأمم المتحدة تعلن بدء التدقيق في مصرف ليبيا المركزي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الاثنين، إتمام عملية تمهيدية لتدقيق دولي بشأن فرعي المصرف المركزي الليبي المتنافسين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان، إن المراجعة "خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف لتوحيد المصرف المركزي الليبي في نهاية المطاف".

جدير بالذكر أن "الجيش الوطني الليبي" دعا إلى "ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها".

كما أكد على "أهمية وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن استفادة الشعب الليبي دون سواه من ثروات بلاده".

وكانت ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد ناقشت في منتصف شهر يوليو مع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف المراجعة الدولية على مصرف ليبيا المركزي.

وأكد الصديق عمر الكبير موقف مصرف ليبيا المركزي الراسخ بشأن إتمام عملية المراجعة دون عراقيل، حسبما ذكره المركزي الليبي في بيان.

المصدر: رويترز