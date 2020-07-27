"حماس" تعلق على الهجمات الإسرائيلية المتكررة في سوريا ولبنان

دانت حركة "حماس" في فلسطين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية واللبنانية بشكل مستمر.

وقالت في بيان إنها تدعم حق لبنان وسوريا والمقاومة في التصدي لهذه الاعتداءات والرد عليها.

وأكدت أن المقاومة حق مشروع حتى إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة.

وتكررت في الآونة الأخيرة اعتداءات الجيش الإسرائيلي داخل لبنان بالإضافة إلى عدة غارات نفذها في سوريا وكانت آخرها استهداف محيط بلدة حضر وعين التينة في القنيطرة.

المصدر: RT