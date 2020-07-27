 
مباشر

"حماس" تعلق على الهجمات الإسرائيلية المتكررة في سوريا ولبنان

أخبار العالم العربي

Reuters
حماس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oek3

دانت حركة "حماس" في فلسطين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية واللبنانية بشكل مستمر.

وقالت في بيان إنها تدعم حق لبنان وسوريا والمقاومة في التصدي لهذه الاعتداءات والرد عليها.

وأكدت أن المقاومة حق مشروع حتى إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة.

وتكررت في الآونة الأخيرة اعتداءات الجيش الإسرائيلي داخل لبنان بالإضافة إلى عدة غارات نفذها في سوريا وكانت آخرها استهداف محيط بلدة حضر وعين التينة في القنيطرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا