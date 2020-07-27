العراق يسجل 2553 إصابة و96 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2553 إصابة جديدة و96 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 17141 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 929839 نموذجاً".

وأضافت: "كما تم تسجيل 1927 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء 7714، والإصابات 112585، بينما الوفيات بلغت 4458 حالة وفاة.

المصدر: RT