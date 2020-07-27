 
مباشر

العراق يسجل 2553 إصابة و96 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار العالم العربي

العراق يسجل 2553 إصابة و96 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oejn

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2553 إصابة جديدة و96 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
العراق يسجل 72 حالة وفاة و2862 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
العراق يسجل 72 حالة وفاة و2862 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 17141 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 929839 نموذجاً".

وأضافت: "كما تم تسجيل 1927 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء 7714، والإصابات 112585، بينما الوفيات بلغت 4458 حالة وفاة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا