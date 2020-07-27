مصر.. أزمة كبيرة بعد تصدع عمارة مشهورة ومبنى سفارة عربية نتيجة انهيار أرضي

وقعت أزمة كبيرة في مصر بعدما أعلنت محافظة القاهرة، إخلاء عمارة الشربتلي أحد أشهر عمارات منطقة الزمالك بسبب انهيار أرضي، حيث تسبب هذا الهبوط في حدوث أزمة كبيرة في الزمالك.

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وأكدت المحافظة أن العمارة حدث بها ميل وتصدع نتيجة لأعمال حفر المترو، كما تم إغلاق المعهد السويسري القابع في محيط الهبوط.

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت سفارة البحرين بالزمالك لأضرار وتصدعات بفعل أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، واتخذت وزارة النقل مجموعة من الإجراءات لمعالجة هذه الأضرار.

وأكدت صحيفة "الوطن" المصرية أنالحادث أدى أيضا إلى تصدع عمارة الطرابيشي المشهورة التي تسكن فيها الفنانة نجاة الصغيرة نتيجة لالتصاقها بعمارة الشربتلي.

وأوضحت الصحيفة أن نجاة الصغيرة ذهبت مع نجلها وليد بسيارته، وانتقلت للعيش معه في منزله في المعادي لحين عودتها إلى منزلها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية