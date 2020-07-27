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تطورات الحدود اللبنانية.. لحظة بلحظة

نتنياهو يعلق على "الحادث الأمني" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

أخبار العالم العربي

نتنياهو يعلق على
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يتابع التطورات على الحدود الشمالية إثر وقوع "حادث أمني"، محملا السلطات اللبنانية و"حزب الله" مسؤولية أي هجوم على إسرائيل من لبنان.

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وقال نتنياهو، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين في الكنيست: "نحن نتابع باستمرار ما يجري على حدودنا الشمالية. وعندما أقول نحن أعني أنا شخصيا ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع، كلنا معا".

وأضاف: "سياستنا واضحة. أولا، لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا على حدودنا مع سوريا. قد حددت هذه السياسة قبل سنوات ونتمسك بها بشكل متسق. ثانيا، لبنان وحزب الله يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق ضدنا من الأراضي اللبنانية".

وتابع: "ثالثا، جيش الدفاع مستعد لجميع السيناريوهات. نحن نعمل على جميع الساحات من أجل أمن إسرائيل قرب حدودنا وبعيدا عنها".

وأفادت مصادر عدة في وقت سابق من الاثنين بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".

المصدر: RT

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