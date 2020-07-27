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"حزب الله" ينشر صور الطائرة الإسرائيلية المسيرة التي سقطت في جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

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نشرت دائرة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني صورا لطائرة مسيرة (درون) إسرائيلية سقطت مساء أمس الأحد ، بإحدى قرى جنوب لبنان.

وسقطت طائرة مسيرة (درون) إسرائيلية عند الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد في محيط تلة العويضة في خراج بلدة العديسة جنوب لبنان.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن سقوط الطائرة المسيرة داخل الأراضي اللبنانية خلال نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي على الحدود.

المصدر:central-media.org

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