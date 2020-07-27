حريق غابات هائل في البرتغال (فيديو)

سيطر ما يربو على 850 عامل إطفاء على حريق غابات هائل في أجزاء من وسط البرتغال، اليوم الاثنين، مع دخول البلاد في حالة تأهب في ظل ارتفاع مخاطر نشوب النيران في بؤر أخرى.

وتسبب الحريق في عمليات إخلاء بعض المنازل من سكانها، حيث كانت النيران مشتعلة قرب قرى منعزلة. ولم ترد حتى الآن تقديرات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

ولقي عامل إطفاء يبلغ من العمر 21 عاما حتفه في حادث سير يوم السبت أثناء مكافحة الحريق في كاستيلو برانكو، وأصيب سبعة أشخاص آخرين، أحدهم مدني.

وقال لويس بيلو كوستا، أحد مسؤولي الإطفاء في كاستيلو برانكو إن حريق الغابات أصبح تحت السيطرة في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، لكن "لا يزال هناك الكثير من العمل".

وأضاف: "من الطبيعي أن بعض البؤر قد تظهر من جديد خلال الساعات القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن عمال الإطفاء لن يغادروا الميدان في ظل توقعات باستمرار الرياح القوية ودرجات الحرارة العالية طيلة اليوم.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في البرتغال إن مخاطر نشوب الحرائق في معظم أرجاء البلاد عالية اليوم الاثنين، حيث ستصل درجات الحرارة في بعض الأنحاء إلى 37 درجة مئوية.

وأعلنت الحكومة حالة التأهب في عموم البلاد يومي الاثنين والثلاثاء، لترفع درجة الاستعداد لدى عمال الإطفاء وأفراد الشرطة وأجهزة الطوارئ الطبية. وفرضت البرتغال قيودا على دخول الغابات.

المصدر: رويترز