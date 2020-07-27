سوريا.. العثور على جثة طفل مشنوق في أحد المباني المهجورة

عُثر في مدينة الرقة الواقعة تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" على جثة طفل لا يتجاوز العاشرة من عمره مشنوقا في أحد الأبنية المهجورة وسط المدينة.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية، نقلا عن مصادر محلية، إن أهل هذا الطفل فقده السبت بعد خروجه من منزله الكائن في حي الفردوس، ليُعثر عليه يوم الأحد مشنوقا في أحد الأبنية المهجورة، بجانب حديقة المثلث القريبة من مشفى الطب الحديث وسط مدينة الرقة.

ولا توجد أية معلومات حول ملابسات الحادثة حتى اللحظة، بينما يتم انتظار ظهور نتائج فحص الطب الشرعي.

من جهة ثانية، أقدم مسلحون مجهولون يُعتقد أنهم يتبعون على اقتحام منزل طراد العلي الحمود في مدينة الرقة.

وقام المسلحون بإطلاق الرصاص على طراد ما أدى لإصابته بجروح بليغة، إضافة إلى سرقة مبلغ 200 ألف دولار من ثم لاذوا بالفرار.

وتشهد مناطق سيطرة "قسد " حالات من الفلتان الأمني وانتشار الجريمة وتصاعدت في الآونة الأخيرة تلك الحالات، بحسب "الوطن".

وذكر نشطاء أن مدينة الرقة تشهد حالات الخطف واختفاء الأطفال في الرقة في الآونة الأخيرة إذ خطفت طفلة منذ أيام من حي المشلب كما فُقد بعدها طفلان مع والدتهما من وسط المدينة دون معرفة مصيرهم، وغيرها من حالات الخطف على يد مسلحين مجهولين، وسط مناشدات الكثيرين بالكشف عن الفاعلين ووقف "عمليات الخطف المتكررة بحق الأطفال" وتوخي الحيطة والحذر.

الى متى يقتل أطفالنا!!

إلى متى نبقى صامتين!! ياسر لمن يكن الطفل الوحيد الذي قتل في الرقة اطفال غيره خطوفو وقتلو ودون أي شي يذكر بسرق اعضاء او ما شبه ما الهدف من ذالك — ترتيل ❤️ (@Bashaye34197137) July 26, 2020

المصدر: وكالات