حركة "النهضة" التونسية تطالب بتشكيل "حكومة وحدة سياسية"

طالبت "حركة النهضة" التونسية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المكلف، هشام المشيشي، بتشكيل حكومة "وحدة وطنية سياسية".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر مطلع بالمكتب التنفيذي للحركة، لم تكشف عن هويته، في أعقاب اجتماع للمكتب استمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم، قوله إن الحركة تريد تشكيل "حكومة وحدة وطنية سياسية تستجيب لتطلعات التونسيين".

هذا ولم يصدر عن "النهضة"، وهي أكبر كتلة برلمانية (54 مقعدا في البرلمان من أصل 217) حتى الآن بيان رسمي يوضح موقفها من المشيشي.

وقد أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم السبت الماضي، تكليف هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة، خلال مدّة لا تتجاوز الشهر، وفق البند 89 من الدستور، خلفا لحكومة تصريف الأعمال الحالية المستقيلة، برئاسة إلياس الفخفاخ.

وتباينت مواقف الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية في تونس من قرار الرئيس سعيد تكليف المشيشي، بين صمت مؤقت وترحيب وغضب.

المصدر: الأناضول