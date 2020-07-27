محاولة استهداف عضو في مجلس الشعب السوري بـ"قنبلة ناسفة"

علق عضو مجلس الشعب السوري، خالد العبود، على حادثة استهداف منزله في درعا بقنبلة ناسفة من قبل مسلحين مجهولين.

وكتب العبود في منشور على صفحته في "الفيسبوك" يوضح حقيقة ماحدث، مؤكدا أنّه "تمّ إلقاء قنبلة يدوية على بيت الوالد في محافظة درعا قرية النعيمة، بعد مغادرتي للبيت بوقت قصير جدا"، منوها بأن الجميع بخير، واقتصر الأمر على الماديات.

إلى ذلك تناقلت وسائل إعلام محلية عن إقدام مسلحين مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على منزل خالد العبود في بلدة النعيمة في الريف الشرقي من درعا، حيث يسكن أهل العبود، ولم يُصب أحد منهم بأذى، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأفادت مصادر محلية بان المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، وقد لاذوا بالفرار.

والعبود هو أمين سر مجلس الشعب (البرلمان) في دورته السابقة، وقد نجح كذلك بالانتخابات الأخيرة ضمن قائمة الجبهة الوطنية التابعة لحزب البعث.

المصدر: وكالات