الناشطة السعودية هند القحطاني تكشف عن تلقيها لقطات وصورا "معيبة" بعد نشرها تعليقا "جريئا" ! (فيديو)

أثارت الناشطة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تعليقا إباحيا وصلها من أحد متابعيها، وكشفها عما يرسله إليها الرجال على الخاص.

إقرأ المزيد

وأكدت القحطاني أنها لم تتعمد نشر التعليق، وقامت بحذفه، خاصة أنه تضمن إيحاءات جنسية وألفاظ بذيئة وجريئة، لكن أمام إصرار متابعيها قررت أن تكشف "ما هو أعظم"، بحسب تعبيرها.

فنشرت فيديو عبر "سناب شات"، قالت فيه لمن يكذبها: "الكاذب يصعب عليه تصديق أحد، أصلا هي متعمدة وألحين بتقول بالخطأ ليش وش مصلحتي؟ أنت قولي ماهي مصلحتي بإني أنشر التعليق الإباحي؟ والكلام القذر".

وتابعت: "تعاتبوني أنا وهذا القذر اللي مفروض تلقى عليه الملامة، إنتوا ما شفتم شيء، ليتكم تشوفون، أقسم بالله إن بعضهم يرسل أعضاءه التناسلية".

#هندالقحطاني تثير الجدل عبر السناب بعد تنزيل ردود المتابعين عبر ستوري pic.twitter.com/zarmRVk6Ek — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 24, 2020

ونوهت بأن جميع من يرسل لها هذه الصور الخادشة، من الرجال، وتابعت: "طبعا كلهم رجال اللي يرسلون لي صورة أعضائهم التناسلية، ولا سيدة سوت هذه الطريقة، والمشكلة هذه النوعيات يتهمون المرأة بنقصان العقل، والدين".

وكثيرا ما يتصدر اسم هند القحطاني قائمة الأكثر بحثا، خاصة على "تويتر"، وذلك بسبب مواقفها وتصريحاتها، أو الإعلانات التي باتت تقوم بها مؤخرا مرتدية قمصان نوم، ونصائح حساسة جريئة تخص النساء وأعضائهن الخاصة.

المصدر: وكالات