مسؤول طبي ليبي يحذر من "نوع من الإحساس الكاذب بالأمان" لدى الليبيين !

رأى أحمد الحاسي، نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة للحكومة الموقتة في شرق البلاد، أن الليبيين ظهر لديهم مؤخرا "نوع من الإحساس الكاذب بالأمان".

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ولفت الحاسي خلال مؤتمر صحفي إلى أن ليبيا تشهد حاليا ما يسمي بالانتشار المحلي للوباء، مشيرا إلى أن "الأمر جد خطير.. ومن يسأل عن حظر التجول، نقول إن هذا الأمر فات، وخاصة في وجود الآن ما يسمى بالانتشار المحلي في ربوع ليبيا كلها، شرقا وغربا وجنوبا".

ورصد المسؤول الطبي في الحكومة الليبية المؤقتة أن حركة النزوح التي شهدتها البلاد مؤخرا في بعض المناطق قد "زادت وتيرة انتشار الفيروس"، وأن المواطنين الليبيين ظهر لديهم في المدة الأخيرة "نوع من الإحساس الكاذب بالأمان"، منتقدا ترديد البعض عبارات على شاكلة: "كورونا لن تصيب الليبيين، وأن الليبيين حاصلون على تطعيمات ولديهم مناعة".

واستغرب الحاسي من أن "مثل هذا الكلام يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى من قبل ناس مختصين في المجال، ويقال أيضا أن كورونا مؤامرة كونية محلية، وما هي إلا عبارة عن سرقة فلوس!".

وأعرب المسؤول الطبي الليبي في الحكومة المتمركزة في شرق البلاد عن مشاعر الإحباط لعدم استجابة الناس لأهمية التباعد الأجتماعي وإتباع طرق الوقاية من كوفيد 19، وقال إن "دورنا لا يقتصر على إحصاءات وإنما هو التأثير في المواطن للالتزام الذاتي تجاه هذا الوباء".

وحذر الحاسي من مغبة عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمواجهة العدوى، مشيرا إلى أنه "إذا أصبح الوضع الوبائي أكثر سوءا فلن نستطيع مجابهة الجائحة، لأن القدرة الاستيعابية لدينا غير كافية".

المصدر: بوابة الوسط