مصر.. أول رد من وزيرة التضامن على تعذيب فتيات بدار الأيتام (فيديو)

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، إن مجلس إدارة "دار الصفا" السابق للأيتام عليه مخالفات، لكنه عاد مرة أخرى بحكم قضائي.

وأشارت نيفين القباج إلى أن المجلس القديم لن يعود حتى لو معه حكم قضائي، وأن الحكم أحيانا يكون غير نهائي.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارات كل دور الأيتام.

وأوضحت أن "مديرة التضامن موجودة داخل دار الأيتام للإطمئنان على الفتيات ولضمان عدم تعرض أحد لهم".

وشددت الوزيرة المصرية على أنها "لن تقبل بتهديد أو عنف ضد الفتيات لأنهم مسؤولية وأمانة ستحاسب عليها".

وأضافت القباج أن "حقهم مكفول وأن هؤلاء الفتيات لم يأتين من الشارع، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ المسلك القضائي لحمايتهن".

وجاءت تصريحات الوزيرة بعد أن أعلن العشرات من نزلاء "دار الصفا" للأيتام في طلخا، يوم الثلاثاء، اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام داخل الدار احتجاجا على قرار محافظ الدقهلية بعودة مجلس الإدارة السابق للدار رغم رفض النزلاء من البنات والبنين، متهمين رئيس مجلس الإدارة السابق بضربهم وتعذيبهم وتستره على أحد الموظفين المتهمين بهتك عرض إحدى الفتيات النزيلات بالدار.

وتضم "دار الصفا" نحو 72 من الإناث و85 من الذكور من سن 8 إلى 22 سنة، وقد صدر قرارين بعزل المجلس السابق برئاسة محمود محمد عز الدين، أولهما رقم 153 لسنة 2015 وذلك بعد تقرير بمخالفات عديدة داخل الدار واتهام الفتيات والأولاد له بالتعدي عليهم بالضرب المبرح، ولم يجر تنفيذ القرار، ثم صدر القرار الثاني برقم 190 لسنة 2016 وذلك بعد اتهام المجلس بالتستر على قيام أحد الموظفين بالدار بهتك عرض إحدى الفتيات بالدار في المحضر رقم 2752 جنح طلخا لسنة 2016 وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية، وصدر قرار محافظ الدقهلية بعزله بعد تأكد تقرير الطب الشرعي حدوث واقعة هتك العرض داخل الدار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية