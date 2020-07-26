الجزائر.. إصدار حكم بإعدام إرهابيين شاركوا في اغتيال 10 عسكريين بسكيكدة

أصدرت محكمة الجنايات في سكيكدة بالجزائر، حكما غيابيا بالإعدام في حق 4 أعضاء بجماعة إرهابية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقال ممثل الحق العام إن المتهمين لا يزالون أحياء، وينشطون بالجبال في صفوف الجماعات الإرهابية، التي تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، فضلا عن بث الرعب وسط السكان، ليلتمس حكم الإعدام في حق المتهمين.

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن وقائع القضية التي تم فيها تتبع المتهمين المنحدرين من ولايات وهران، وسكيكدة وجيجل وسطيف، وتتراوح أعمارهم ما بين 33 و48 سنة، تعود إلى تاريخ 30 يوليو 2018، حين تحركت وحدة عسكرية عقب ورود معلومات مفادها تواجد عناصر إرهابية بجبل عين الحدبة بغابة بيسي شرق سكيكدة.

وأضافت الصحيفة الجزائرية أن عناصر من كتيبة المشاة المستقلة، باشرت عملية تطويق المنطقة وتمشيطها، وتعرضت لهجوم من طرف الإرهابيين بمنطقة عين المالحة وتبادل لإطلاق النار، حيث قتل 4 مسلحين، فيما تمثلت خسائر الجيش في 10 قتلى و26 جريحا، وتطلبت إجلائهم إلى المستشفى العسكري بقسنطينة، بواسطة المروحيات.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية