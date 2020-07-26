مراسلنا: صدامات في ساحة التحرير وسط بغداد (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق بوقوع صدامات في ساحة التحرير وسط بغداد، أسفرت عن سقوط مصابين.

وكشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، قيام متظاهرين بقطع ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالإطارات المحترقة، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لإرجاع المتظاهرين.

وقال المصدر إن "العشرات من المتظاهرين قاموا، مساء اليوم، بقطع ساحة التحرير وحرق الإطارات فيها".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لإرجاع المتظاهرين إلى التحرير".

المصدر: RT + وكالات