الجزائر تمدد التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد

أعلنت الحكومة الجزائرية، يوم الأحد، عن تمديد العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد لمدة 15 يوما.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان نشرته في صفحتها على "فيسبوك": "تقرر تمديد إجراء حظر التجوال الجزئي لمدة 15 يوما في 29 ولاية من أصل 48، من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي".

كما تم تمديد منع السير لمدة 15 يوما أيضا بما فيها السيارات الخاصة، وتعليق نشاط النقل العام الحكومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات الـ29.

ومنحت الحكومة للولاة باتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، بعد موافقة السلطات المختصة، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف أوقات حظر التجوال الجزئي أو الكلي بشكل يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى.

ودعت الحكومة المواطنين إلى مضاعفة اليقظة وخاصة خلال أيام عيد الأضحى.

يذكر أن الجزائر سجلت حتى يوم الأحد، 1155 وفاة و27 ألفا و357 إصابة بفيروس كورونا، مقابل 18 ألفا و471 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

المصدر: RT