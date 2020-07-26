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لبنان.. وليد جنبلاط يهاجم "قوى الممانعة والرفض والثأر" ويوجه لها سؤالا!

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لبنان.. وليد جنبلاط يهاجم
Reuters
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شن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، هجوما على "حزب الله" دون أن يسميه، واصفا بلاده بأنها أصبحت "جمجمة تمسك بها قوى الممانعة والرفض والثأر"، حسب تعبيره.

وغرد وليد جنبلاط على موقعه في "تويتر: "إلى قوى الممانعة والرفض والثأر، أقول إننا سلمنا أنكم تمسكون بلبنان الذي أصبح أشبه بهذه الجمجمة، المتمثلة بوزارة الشر المطلق التي تؤيدونها لحساباتكم الإقليمية فوق ما تبقى من أشلاء لبنان". 

وأضاف "لكن هل يمكن أن نتساعد في التخفيف من الوباء أم أن الكورونا جزء من المواجهة؟، سؤال".

المصدر: "تويتر"

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