لبنان.. وليد جنبلاط يهاجم "قوى الممانعة والرفض والثأر" ويوجه لها سؤالا!

شن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، هجوما على "حزب الله" دون أن يسميه، واصفا بلاده بأنها أصبحت "جمجمة تمسك بها قوى الممانعة والرفض والثأر"، حسب تعبيره.

وغرد وليد جنبلاط على موقعه في "تويتر: "إلى قوى الممانعة والرفض والثأر، أقول إننا سلمنا أنكم تمسكون بلبنان الذي أصبح أشبه بهذه الجمجمة، المتمثلة بوزارة الشر المطلق التي تؤيدونها لحساباتكم الإقليمية فوق ما تبقى من أشلاء لبنان".

الى قوى الممانعة والرفض والثأر اقول اننا سلمنا انكم تمسكون بلبنان الذي اصبح اشبه بهذه الجمجمة ،المتمثلة بوزارة الشر المطلق التي تؤيدونها لحساباتكم الاقليمية فوق ما تبقى من اشلاء لبنان .لكن هل يمكن ان نتساعد في التخفيف من الوباء ام ان الكورونا جزء من المواجهة .سؤال pic.twitter.com/O8rsGoL3lj — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 26, 2020

وأضاف "لكن هل يمكن أن نتساعد في التخفيف من الوباء أم أن الكورونا جزء من المواجهة؟، سؤال".

المصدر: "تويتر"