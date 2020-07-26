خلاف بين عائلتين في منطقة كفر عقب شمال القدس يتحول إلى مأساة (صور)

قال الدفاع المدني الفلسطيني، يوم الأحد، إنه تمكن من إجلاء عدة عائلات والسيطرة على حريق شقق سكنية في بعض مباني كفر عقب شمال القدس.

وأفاد المصدر نفسه في بيان بأن طواقمه في محافظة القدس ورام الله والبيرة أخلت وأمنت أكثر من 4 عائلات حاصرتهم نيران نشبت في شقق في بنايتين سكنيتين ببلدة كفر عقب شمال القدس إثر وقوع شجار عائلي في البلدة.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني عملت بالتعاون مع الأهالي وعناصر من قوى الأمن وساهموا في إخلاء العائلات وإخماد ألسنة اللهب في المباني.

من جهته، قال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع 45 مصابا خلال احتراق شقتين في مبنيين في كفر، مشيرا إلى أنه تم نقل 7 أشخاص للمستشفى لتلقي العلاج.

كما بيّن أنه تم إخلاء 55 شخص من المباني بمشاركة الدفاع المدني الفلسطيني.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن شجارا اندلع في المنطقة ظهر اليوم إثر مقتل مواطن برصاص مسلحين.

الدفاع المدني الفلسطيني

الدفاع المدني الفلسطيني

المصدر: RT