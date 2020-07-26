المغرب.. 633 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد

قالت وزارة الصحة في المغرب، يوم الأحد، إنها سجلت 633 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 20278 حالة.

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وأشارت المعطيات الرسمية للوزارة إلى أن الفترة نفسها عرفت 8 حالات وفيات، ليصل عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 313 حالة.

وأكدت في بيانها أنه تم التأكد من شفاء 156 حالة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 16438.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1126895 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

ودعت وزارة الصحة المواطنين للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية