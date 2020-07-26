ليبيا.. المركز الوطني للأمراض يعلن تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الأحد، عن تسجيل 122 إصابة بـ"كوفيد 19"، بالإضافة إلى توثيق حالتي وفاة، فيما تماثلت 43 حالة للشفاء.

وأوضح المركز أن من بين حالات الإصابة الجديدة 51 حالة جديدة و71 حالة لمخالطين.

وبلغ إجمالي المصابين في ليبيا 2669 حالة، منها 2056 حالة لا تزال نشطة، و553 تماثلوا للشفاء، و60 حالة وفاة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الخميس، عن أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تم توثيق 138 إصابة بـ"كوفيد 19".

المصدر: RT