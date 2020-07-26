عدد الإصابات بكورونا يرتفع إلى 8 في شمال وشرق سوريا

أكد الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أنهم اكتشفوا حالتي إصابة جديدتين بكوورنا المستجد في مناطق الإدارة الذاتية الكردية.

وأوضح مصطفى أن الحالتان هما من النساء واحدة في مدينة الحسكة والثانية في مدينة ديرك.

وأشار مصطفى إلى أن الحالتين تحت المراقبة الطبية.

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يذكر أن هيئة الصحة قد أعلنت عن 6 حالات إصابة سابقا ليرتفع العدد إلى 8 حالات.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا أعلنت قبل 3 أيام عددا من الإجراءات الاحترازية، على خلفية تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطقها.

وشملت الإجراءات إغلاق كافة المعابر الحدودية للمنطقة، ومنع الأعراس والاحتفالات ومراسم العزاء،

كما تنص على أن يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما أي شخص يدخل مناطق الإدارة الذاتية.

المصدر: RT