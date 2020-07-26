السعودية.. الترحيل والمنع من دخول المملكة لمن يخالف أنظمة الحج

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن عقوبة دخول المشاعر المقدسة دون تصريح، هي الترحيل والمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 الآف ريال.

وجاء ذلك من خلال الرسائل الإعلامية التوعوية والتي تبث عبر حسابات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة على "تويتر" حيث نبهت قوات أمن المنشآت في تغريدة المقيمين والزائرين من التوجه للمشاعر المقدسة بقصد الحج دون تصريح.

وشددت على أن ذلك يعد مخالف للأنظمة، ويترتب عليه عقوبة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاما، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

عزيزي المقيم عقوبة محاولة الحج بلا تصريح الإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات. pic.twitter.com/pMhAdv27aP — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) July 26, 2020

وكانت وزارة الداخلية قد بينت أن تطبيق العقوبة سيكون على كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة، منى ومزدلفة وعرفات، بلا تصريح بدءا من الأحد 19 يوليو، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها 10000 ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وتهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدة في الوقت ذاته بأن رجال الأمن باشروا مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.

المصدر: RT + صحيفة "الرياض" السعودية