الجزائر تسجل 593 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 593 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا أن حصيلة الإصابات بالفيروس في الجزائر ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 593 حالة بينها 94 في العاصمة، مقابل 605 في إحصائية أمس السبت، لتصل إلى مستوى 26764 شخصا.

وأضافت اللجنة أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ازداد بواقع 9 حالات، مقابل 10 في بيانات السبت، لتبلغ حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 1155 شخصا.

وأفادت برصد 395 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا ليصل عدد المتعافين في الجزائر 18471 شخصا، بينما لا يزال 65 شخصا في غرف العناية المركزة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية