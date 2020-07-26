بعد تحويلها بخبرات سورية من براد إلى سفينة.. "أتلانتك روز" تغادر مرفأ طرطوس

غادرت سفينة "أتلانتك روز" ميناء طرطوس السوري بعد تحولها من سفينة براد معطلة إلى سفينة كبيرة لنقل المواشي.

وأعلنت وزارة النقل السورية أن السفينة بدأت رحلتها البحرية الأولى مؤخرا بعدما تحولت إلى سفينة وفق "أحسن المواصفات العالمية".

وأكدت الوزارة أن العمل على السفينة تم ضمن مرفأ طرطوس "وليس في أي من مرافئ الدول المجاورة كما كان سائدا"، وقالت إن ذلك تم "بمساهمة الكوادر الفنية والعمالية على امتداد 14 شهرا".

وأوضحت الوزارة أن السفينة بطول 136 مترا وعرض 19 وتتسع لـ5 آلاف رأس بقري، أو 25 ألف رأس غنم دفعة واحدة.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT