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سوريا .. وقف الصلوات على الجنائز في محافظتي دمشق وريفها

أخبار العالم العربي

سوريا .. وقف الصلوات على الجنائز في محافظتي دمشق وريفها
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أعلنت وزارة الأوقاف السورية وقف الصلوات على الجنائز في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق حتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأشارت إلى أنه "يكتفى بالصلاة على الجنائز في المقابر".

وكانت الوزارة قررت تعليق صلاة عيد الأضحى في المحافظتين، كما علقت كافة الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجدهما، وإغلاق صالات التعزية والأفراح التابعة للوزارة فيهما، حتى إشعار آخر.

يذكر أن الإحصاءات المتعلقة بتوزع انتشار الفيروس في سوريا تشير إلى أن دمشق تحظى بالنسبة الأكبر من الإصابات، وبنسبة تعادل نحو 52 في المئة، تليها محافظة ريف دمشق بنحو 19 في المئة.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT

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