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السلطات العراقية: انفجارات "معسكر الصقر" ناجمة عن سوء تخزين الأسلحة

أخبار العالم العربي

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قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إن انفجارات "معسكر الصقر" ناجمة عن سوء تخزين الأسلحة.

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وذكرت في بيان: "بعد الوصول إلى مكان الانفجارات التي حدثت في معسكر الصقر ببغداد، تبين أن الانفجار وقع في مستودع عتاد وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن".

وأضافت "مازال الجهد الهندسي والدفاع المدني والقوة الماسكة في محل الحادث".

وأكدت خلية الإعلام أن الانفجارات حدثت "في الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد عصر اليوم في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر".

وكان مراسل RT في العراق، قد أفاد بأن انفجارات هزت "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

المصدر: RT

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