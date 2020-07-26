السعودية.. الإطاحة بمنتحل صفة رجل أمن استولى على أموال من وافدين

أطاحت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة بسعودي تورط بارتكاب 3 جرائم انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، إثر تورطه بارتكاب 3 جرائم انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: واس