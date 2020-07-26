قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية يوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للكهرباء ومحطة الضبعة النووية.

وأضاف أن السيسي وجه باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار.

كما أكد على أهمية حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء بالتوسع في الميكنة والعدادات الذكية لفاعلية آلية التحصيل.

وأشار إلى أن الرئيس المصري شدد على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النووي لمحطة الضبعة.

المصدر: RT