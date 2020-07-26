لمنع تكرار "كارثة كبيرة".. حكومة العراق تفرض حظر تجول شاملا خلال أيام عيد الأضحى

قررت الحكومة العراقية فرض نظام حظر التجوال الشامل، خلال أيام عيد الأضحى ليكون ساريا من يوم 30 يوليو ولغاية يوم 9 أغسطس.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جملة من القرارات تشمل "فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس 30 يوليو ولغاية يوم الأحد 9 أغسطس" مع أن يتم النظر في الحظر بعد عطلة العيد.

كما قررت اللجنة "إعادة فتح العيادات الخاصة على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط المعدة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء".

وشملت هذه القرارات كذلك "إعلان وزارة الصحة عن فتح المجال للمستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبي، على أن تقدم لهم جميع التسهيلات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة"، و"تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجانب الكويتي، لتسهيل دخول صهاريج الأوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي".

وسبق أن أعلن المدير العام لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير، أنها طلبت فرض حظر تجوال شامل طيلة أيام عيد الأضحى وتم إقرار هذا الإجراء من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية.

وأوضح عبد الأمير، أن هذا القرار يأتي "بسبب الكارثة الكبيرة التي حدثت بعد مرور أسبوع من عيد الفطر السابق، والتي أسهمت في ارتفاع إصابات الفيروس".

وأشار إلى أن "الإصابات تواصل الارتفاع منذ أسابيع، لكن تقابلها زيادة كبيرة بعدد المتعافين وحالات الشفاء فـي بغداد والمحافظات، وهذا ما يشعر مسؤولي الوزارة بالاطمئنان".

وسجلت في العراق حتى اليوم الأحد 110032 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 4362 حالة شفاء.

المصدر: RT + وكالات