 
مباشر

رئيس لجنة مكافحة كورونا في مصر يحذر من "التعامل بغباء" مع موجة ثانية محتملة من الفيروس

أخبار العالم العربي

رئيس لجنة مكافحة كورونا في مصر يحذر من
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oeb2

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر بشأن احتمال حدوث موجة ثانية للفيروس في الشتاء المقبل، من "التعامل بغباء" مع احتمالية حدوث موجة ثانية.

وأضاف في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن "الترقب والتوقع ضروري لأن ما حدث في هذا الوباء كان بمثابة صدمة هزت المجتمع الطبي العالمي كله، وبالتالي من الغباء عدم الحذر من احتمالية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا".

إقرأ المزيد
رئيس لجنة مكافحة كورونا في مصر: لدينا أبحاث ستهز البحث العلمي العالمي كله
رئيس لجنة مكافحة كورونا في مصر: لدينا أبحاث ستهز البحث العلمي العالمي كله

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أنه "لا يوجد شيء مؤكد أو دليل علمي يؤكد فرضية حدوث الموجة الثانية، لكن هناك احتمالية ولابد من أن نأخذ حذرنا، وأن يتكاتف المجتمع الدولي كله لإنتاج لقاح واق".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا