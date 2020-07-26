الحكومة السورية توجه نداء للمواطنين قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك

أوصت الحكومة السورية المواطنين بالتزام منازلهم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات وأماكن الازدحام.

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وشددت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، على أن "المرحلة الحالية تتطلب درجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة التقيد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره".

إلى ذلك أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا قرارا بتعطيل الجهات العامة أسبوعا واحدا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في البيان بهذا الخصوص اليوم الأحد: "أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغا اليوم يقضي بتعطيل الجهات العامة بدءا من يوم الجمعة 31-7- 2020 ولغاية يوم الخميس الموافق 6-8-2020 بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

المصدر: وكالات