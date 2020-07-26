القضاء المصري يؤجل البت في دعوى حجب موقع يوتيوب إلى 20 سبتمبر المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المصري، تأجيل البت في دعوى حجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر، لحين حذف "الفيلم المسيء للرسول، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل.

وأكدت الدعوى، التى تمت إحالتها في شهر فبراير الماضي، للدائرة الثانية للإختصاص، أنه "لا بد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبا لحدوث فتن طائفية".

وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت في وقت سابق، بغلق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم، وأقام الجهاز القومي للاتصالات طعنا على هذا الحكم.

المصدر: صدى البلد