أمير سعودي يعلق على دعوة وزير لبناني للمستثمرين الأجانب

انتقد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، الوضع في لبنان وذلك ردا على دعوة وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، للمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب للاستثمار في بلاده.

جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليًا فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في لبنان وضعها ممتاز والثقة في أداء الحكومة واستقلاليتها في أعلى المستويات .. لاتفوتوا الفرصة https://t.co/h2usoiBurZ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) July 25, 2020

وقال الأمير السعودي في تغريد على صفحته في "تويتر"، ساخرا من تصريح الوزير اللبناني: "جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليًا، فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في لبنان وضعها ممتاز والثقة في أداء الحكومة واستقلاليتها في أعلى المستويات.. لا تفوتوا الفرصة".

وجاء تعليق الأمير السعودي ردا على دعوة وزير الصناعة اللبناني المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في لبنان الذي يعاني مؤخرا من مشاكل اقتصادية ووضع داخلي مضطرب.

المصدر: وكالات