السلطات العراقية تسمح بدفن المتوفين بكورونا في أي مقبرة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، سماحها بدفن المتوفين بفيروس كورونا في أي مقبرة يشاء ذويهم دفنهم فيها.

ويأتي قرار الوزارة هذا بعدما خُصِصت مقابر لدفن المتوفين بكورونا طيلة الفترة الماضية، ودُفِن فيها أكثر من أربعة آلاف متوف.

وذكرت وثيقة للوزارة أن "تعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية لا تتضمن تحديد مقبرة خاصة لدفن المتوفين بمرض كورونا، وعليه يمكن دفنهم في أي مقبرة يختارها ذوي المتوفي".

ولم تُمانع الوزارة بحسب الوثيقة، من دفن الجثث بالطريقة المعهودة والسائدة بدفن الموتى المتوفين بأمراض أخرى، من حيث عمق القبر وما شاكل ذلك، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية الواردة في تعليمات منظمة الصحة العالمية، وبإشراف الجهة الصحية.

وقالت إن "الجثة بعد تعفيرها في المستشفى لن تكون معدية، وبعد دفنها لا يوجد أي خطر على أي شيء خارج القبر".

المصدر: RT