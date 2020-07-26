الحكومة السورية تحدد عطلة عيد الأضحى المبارك

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا قرارا بتعطيل الجهات العامة أسبوعا واحدا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان بهذا الخصوص اليوم الأحد: "أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغا اليوم يقضي بتعطيل الجهات العامة بدءا من يوم الجمعة 31-7- 2020 ولغاية يوم الخميس الموافق 6-8-2020 بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

ووفقا للبلاغ تراعى أحكام الفقرة "ج" من المادة "43" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

المصدر: سانا