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تركيا تتهم الأكراد بالوقوف وراء تفجير رأس العين

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تركيا تتهم الأكراد بالوقوف وراء تفجير رأس العين
Reuters KHALIL ASHAWI
تفجير سيارة ملغومة في الشمال السوري (صورة أرشيفية)
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حمّلت وزارة الدفاع التركية "حزب العمال الكردستاني" ووحدات حماية الشعب الكردية، المسؤولية عن تفجير أوقع قتلى وجرحى في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمالي سوريا اليوم الأحد.

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وقالت الدفاع التركية، في بيان لها إن "إرهابيي "بي كا كا/ ي ب د" نفذوا هجوما في مدينة رأس العين، استهدفوا خلاله المدنيين"، وذلك بهدف "الإخلال بالأمن والاستقرار في مناطق عملية نبع السلام".

وأضاف البيان أن الهجوم أودى بحياة 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين.

وذكرت الدفاع التركية أيضا أنه "تم تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بمنطقة "نبع السلام".

من جانبها، أشارت وكالة "سانا" السورية الرسمية إلى مقتل "8 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين بجروح بعضها بليغة" بانفجار سيارة مفخخة في غرب المدينة الحدودية الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

المصدر: الأناضول+سانا

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