الجيش اللبناني: 20 طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت أجواء الجنوب

قالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني يوم السبت، إن 20 طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب يوم الجمعة.

وأفاد البيان بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

وأضاف البيان أنه تم يوم السبت تسجيل 9 خروقات معادية أيضا في أجواء الجنوب، حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأكدت قيادة الجيش متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتعتبر الخروقات الإسرائيلية المستمرة خرقا للسيادة اللبنانية والقرار الأممي 1701.

المصدر: مديرية التوجيه في الجيش اللبناني