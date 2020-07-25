السلطات السعودية تحدد هوية المسيء لعلم المملكة وتكشف تفاصيل عن شخصيته

كشفت السلطات السعودية النقاب عن هوية شخص قام مؤخرا بنشر فيديو مسيء لعلم المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل السعودية، النقيب طارق النصار، بأنه "إشارة للفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته".

وأضاف النصار بأن الفاعل هو مواطن سعودي "في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وتم تسليمه من قبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص".

يذكر أن شائعات راجت خلال الأيام الماضية بأن الشخص المسيء لعلم السعودية هو من جنسية عربية.

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المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية