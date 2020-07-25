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الجيش الأردني يعلن إحباط عملية تسلل من سوريا ويضبط كميات من الحشيش

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني يعلن إحباط عملية تسلل من سوريا ويضبط كميات من الحشيش
Reuters MUHAMMAD HAMED
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أعلن الجيش الأردني، صباح الأحد، إحباط عملية تسلل لعدد من الأشخاص حاولوا اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وقال الجيش في بيان صحفي، إن قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشرقية، طبقت قواعد الاشتباك مع هؤلاء المتسللين.

وأضاف البيان أن أحد المتسللين أصيب بجراح، فيما تراجع البقية إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة ضُبط 252 كف حشيش وحُوّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

المصدر: وكالة بترا الأردنية

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