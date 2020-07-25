محمد قنونو: العمليات العسكرية مستمرة وحكومة الوفاق هي من تحدد الخطوط الحمراء (فيديو)

أكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية العقيد محمد قنونو، أن العمليات العسكرية مستمرة حتى يتم بسط السيطرة على كافة الأراضي الليبية.

وقال قنونو في تصريح مسجل نقلته الصفحة الرسمية لـ"غرفة عمليات تأمين وحماية سرت - الجفرة" في "فيسبوك" يوم الجمعة، إن الأوضاع على مشارف سرت تسير وفقا لما هو مخطط له في انتظار تعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأكد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني "استمرار العمليات العسكرية لتطهير كافة المدن الليبية".

وأضاف أن قواته "تتقدم باتجاه الشرق، وأنها ترابط على مشارف مدينة سرت" بانتظار التعليمات للبدء في عملية "دروب النصر" العسكرية.

كما شدد محمد قنونو على أن "حكومة الوفاق هي من تحدد الخطوط الحمراء"، في إشارة إلى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن منطقتي سرت والجفرة الليبيتين هما خط أحمر.

المصدر: RT