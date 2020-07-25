سوريا.. "مكافحة المخدرات" يعتقل 7 أشخاص ويصادر 22 كيلوغراما من الحشيش المخدر (صور)

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق، ألقى القبض على 7 أشخاص يقومون بتعاطي وترويج والإتجار بالمواد المخدرة وصادر 22 كيلوغراما من الحشيش المخدر و4500 حبة مخدرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، يوم السبت، أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات بدمشق عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة، وبعد مراقبة المذكور ورصد تحركاته تم إلقاء القبض عليه في الزاهرة الجديدة وضبط بحوزته كمية 25 غراما من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها، وأن مصدر المواد المخدرة شخص مقيم في الزاهرة.

وأضافت الوزارة أن دورية من فرع مكافحة المخدرات في دمشق داهمت منزل المشتبه به وألقت القبض على 6 أشخاص وهم يقومون بتعاطي مادة الحشيش المخدر في صالون المنزل.

وأشارت إلى أنه وبتفتيش المنزل عثر فيه على كمية 22 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر معبأة ضمن أكياس على شكل كفوف ومجهزة للترويج و4500 حبة مخدرة نوع كبتاغون وميزان الكتروني وقنبلة هجومية.

وأفادت بأنه وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على تعاطي وترويج وتجارة المواد المخدرة.

وبينت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية.

المصدر: سانا