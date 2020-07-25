وزيرة الدفاع اللبنانية تكشف إصابة ابنتها بفيروس كورونا
أعلنت نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، يوم السبت، إصابة ابنتها بفيروس كورونا.
وقالت زينة عكر في تغريدة "تويتر": "قمت وعائلتي بإجراء فحوصات فيروس كورونا وتبين أنها سلبية".
وأضافت "للتأكد أعدنا الفحوصات بعد أيام وتبين أن فحص ابنتنا إيجابي وفحوصاتنا سلبية وجاءت نتائج العاملين معنا سلبية أيضا.
تابعت بالقول: "إبنتنا في الحجر100%"
واختتمت التغريدة بالقول "كلنا رجاء بأن يلتزم المواطنون بإرتداء الكمامات واجراءات الوقاية لكي نحد من خسائرنا الصحية".
قمت وعائلتي بإجراء فحوصات #فيروس_كورونا وتبين أنها سلبية للتأكد أعدنا الفحوصات بعد أيام وتبين أن فحص إبنتنا إيجابي وفحوصاتنا سلبية وجاءت نتائج العاملين معنا سلبية أيضا.— Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) July 25, 2020
إبنتنا في الحجر100%
وكلنا رجاء بأن يلتزم المواطنون بإرتداء الكمامات واجراءات الوقاية لكي نحدّ من خسائرنا الصحية
المصدر: RT