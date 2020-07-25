 
مباشر

وزيرة الدفاع اللبنانية تكشف إصابة ابنتها بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وزيرة الدفاع اللبنانية تكشف إصابة ابنتها بفيروس كورونا
RT
نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oe5h

أعلنت نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، يوم السبت، إصابة ابنتها بفيروس كورونا.

وقالت زينة عكر في تغريدة "تويتر": "قمت وعائلتي بإجراء فحوصات فيروس كورونا وتبين أنها سلبية".

وأضافت "للتأكد أعدنا الفحوصات بعد أيام وتبين أن فحص ابنتنا إيجابي وفحوصاتنا سلبية وجاءت نتائج العاملين معنا سلبية أيضا.

تابعت بالقول: "إبنتنا في الحجر100%"

واختتمت التغريدة بالقول "كلنا رجاء بأن يلتزم المواطنون بإرتداء الكمامات واجراءات الوقاية لكي نحد من خسائرنا الصحية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا