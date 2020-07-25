وزيرة الدفاع اللبنانية تكشف إصابة ابنتها بفيروس كورونا

قمت وعائلتي بإجراء فحوصات #فيروس_كورونا وتبين أنها سلبية للتأكد أعدنا الفحوصات بعد أيام وتبين أن فحص إبنتنا إيجابي وفحوصاتنا سلبية وجاءت نتائج العاملين معنا سلبية أيضا.

إبنتنا في الحجر100%

وكلنا رجاء بأن يلتزم المواطنون بإرتداء الكمامات واجراءات الوقاية لكي نحدّ من خسائرنا الصحية