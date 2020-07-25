مصر تراقب معدلات الأمطار في منابع النيل بعد بدء ملء سد النهضة

عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر في مصر اجتماعها الدوري، برئاسة محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم الاحتياجات.

وقالت وزارة الري، في بيان، مساء اليوم السبت، إن اللجنة ناقشت كذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا، بما يمنع حدوث أي شكاوي من توفير المياه.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان، حيث أشارت البيانات إلى تزايد معدلات الأمطار على منابع النيل.

كما استعرضت اللجنة مناسيب محطات القياس الرئيسية على منابع النيل، وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي، والتي تشير إلى أنها في الحدود الآمنة للوفاء بكافة الاحتياجات.

وناقشت اللجنة احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه، بما يُعظم من الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وطلب عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل، ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار انعقاد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر.

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ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT