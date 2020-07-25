الأمن الأردني يحبط محاولة احتيال بنصف مليون دولار

أحبطت المباحث الجنائية الأردنية السبت، محاولة اتمام عملية تزييف واحتيال باستخدام أوراق نقد مزيفة، وألقت القبض على مرتكبيها في إحدى الشقق بالعاصمة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني في بيان، إن معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي حول محاولة شخصين من ذوي السوابق الجرمية بقضايا الاحتيال، لاتمام عملية احتيال بالعملة المزيفة بقيمة تقارب نصف مليون دولار على أحد المواطنين.

وأضاف أنه جرى على الفور تحديد مكان وجودهما ومداهمة مسكنهما، وإلقاء القبض عليها، وضبط بحوزتهما نحو نصف مليون دولار مزيفة، وقد بوشرت التحقيقات معهما.

المصدر: عمون