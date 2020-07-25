وزير الثقافة العراقي ينفي وجود صلة بينه والناشطة الألمانية التي اختطفت في بغداد

نفت وزارة الثقافة العراقية، اليوم السبت، وجود صلة بين وزيرها حسن ناظم، والناشطة الألمانية هيلا ميوس التي اختطفت واطلق سراحها أمس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن وجود علاقة بين الناشطة الألمانية هيلا ميوس ووزير الثقافة والسياحة حسن ناظم، وربطت بعض الكتابات بين خطف الناشطة، وبيان الوزارة الداعي إلى إطلاق سراحها".



وأضافت، أن "وزارة الثقافة تؤكد أنها بصفتها المعنية الأولى بالثقافة، والراعية لها، يهمها إبراز الوجه الحضاري للبلد، وهي تدافع عن العراق من موقعها، وتقوم بواجباتها وفق استراتيجيةٍ واضحةٍ، وترى أن مثل هذه العمليات (خطف الناشطة هيلا ميوس) تسيء لسمعة البلد، وتقوض الجهود الحقيقية لإعادة العراق إلى دوره الريادي في الحضارة الإنسانية".

وتابعت: "كما ننفي الاتهامات الموجهة للوزير بشأن علاقته بالناشطة الألمانية هيلا ميوس، ونؤكد بشكل قاطع أنه لا يوجد سابق معرفة بينه والناشطة الألمانية ولم يسبق له أن التقاها البتة".





المصدر: RT