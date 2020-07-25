الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي السراج في اسطنبول

أعلنت أنقرة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجرى اليوم السبت لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان مقتضب، إن اللقاء جرى في قصر وحيد الدين في مدينة اسطنبول، دون ذكر أي تفاصيل حول فحوى المحادثات.

الرئيس أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج pic.twitter.com/qWjmUgDBzL — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 25, 2020

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث تعتبر تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق الوطني المتمركزة بطرابلس في مواجهتها مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا.

ومع تحقيق حكومة الوفاق الوطني سلسلة مع انتصارات ميدانية كبيرة واستعداداتها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي، فيما أعطى البرلمان المصري موافقته الرسمية يوم 20 يوليو على تنفيذ جيش البلاد "مهاما قتالية في الخارج".

بدوره، أعرب مجلس الأمن القومي التركي، أمس الأربعاء، عن عزم تركيا مواصلة دعمها لحكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة في صراعها مع "الجيش الوطني الليبي".

المصدر: RT